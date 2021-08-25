На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз

Главное: В Бердянске туристы устроили потасовку прямо в море. Произошло все после спора о медузах.

Детали: В Запорожской области произошел курьезный инцидент. Туристы устроили эпичную потасовку прямо в море. О случившемся очевидцы сообщили изданию «Новости Бердянска» в Facebook.

Эпичная битва состоялась на пляже Верховой в Бердянске. Люди начали драться после спора о медузах. Одна компания принялась выбрасывать морских обитателей на берег, а другой компании это не понравилось. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку.

Очевидцы инцидента, снимая потасовку на видео, пытались пристыдить агрессивных туристов. Однако отдыхающие были настроены решительно, людей оттаскивали друг от друга, но те все равно рвались «в бой».

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