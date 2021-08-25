Опубликовано видео крупной драки в парламенте Армении

Главное: Драка произошла в парламенте Армении. Появилось видео инцидента.

Детали: Утром среды, 25 августа, в парламенте Армении произошла драка. Уже опубликовано видео инцидента.

Известно, что сцепились представители фракции власти «Гражданский договор» и оппозиционеров из «Армения» и «Честь имею».

Один из спикеров партии власти заявил, что все министры обороны страны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги, являются предателями. В ответ депутат-оппозиционер швырнул в него бутылку воды.

Началась потасовка. В нее вклинилась служба безопасности парламента – бойцы вывели некоторых оппозиционеров из зала.

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