В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями

Главное: Несколько десятков цыганских детей остановили поезд в районе Киева и забросали его камнями.

Детали: В Киеве несовершеннолетние дети ромской национальности положили на железнодорожные пути большое дерево. Как сообщает канал «Киев Оперативный» в Telegram со ссылкой на очевидцев, после остановки состава они начали громить окна.

На опубликованном видео видно, как дети, многим из которых на вид нет и 10 лет, забрасывают поезд камнями.

Сведений о пострадавших в результате нападения пока не поступало. Реакция правоохранительных органов неизвестна.

В тему: 31 октября в Киеве неизвестные открыли огонь по скоростному трамваю. Разбились несколько стекол.