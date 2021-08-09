В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу

Главное: В Киеве на Воздухофлотском проспекте легковой автомобиль марки Renault на большой скорости сбил мальчика, который перевозил через пешеходный переход самокат.

Детали: 9 августа на Воздухофлотском проспекте в Киеве автомобиль Renault сбил парня, который переходил через дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировал регистратор одной из машин, проезжавших мимо.

Судя по видео, которое публикует канал Киев оперативный в Telegram, пострадавший шел по переходу и катил самокат. От удара он отлетел на встречную полосу.

О его состоянии на данный момент ничего не известно.

В тему: 24 июля 2018 года молодой человек на джипе Hummer сбил на пешеходном переходе в Киеве ребенка. После этого он пытался скрыться с места преступления, снимал номера и оказывал сопротивление при задержании.

5 сентября 2020 года 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика, двигаясь на красный свет, сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе и обматерил тех, кто спросил его о скорости движения.