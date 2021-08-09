Стивен Кинг напишет роман о коронавирусе

Главное: Стивен Кинг напишет новый роман. Он будет посвящен пандемии коронавируса.

Детали: Американский писатель Стивен Кинг анонсировал новый роман. Он посвятит его нынешней пандемии коронавируса.

Об этом 73-летний автор рассказ в эфире шоу Вупи Голдберг The View.

Он поведал: «Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу».

Стивен Кинг добавил: «Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно».

Кроме этого писатель добавил, что нынешняя пандемия повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», так как ему пришло перенести действия с 2020 на 2019 год. Дело в том, что по сюжету главные герои отправлялись в круиз на корабле, однако в прошлом году сделать это было невозможно из-за ограничений.

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