Момент крушения легкомоторного самолета на Прикарпатье попал на видео. Погибли иностранцы

Главное: Туристы, отдыхавшие на речке Прут, случайно сняли на видео момент крушения легкомоторного самолета на Прикарпатье. Выяснилось, что за его штурвалом сидел военный летчик с 40-летним стажем Игорь Табанюк, а погибшие пассажиры оказались иностранцами.

Детали: Очевидцы падения самолета WT-10 Advantic в Ивано-Франковской области случайно сняли на видео последние секунды полета. В ролике, который очевидцы опубликовали видео на канале Діана в YouTube, можно видеть, как легкомоторный аппарат делает вираж и резко теряет высоту.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев, они отдыхали на реке Прут, когда увидели как самолет сделал три круга на «бреющем полете». В момент, когда случайные свидетели решили заснять все на видео и включили камеру, воздушное средство потерпело крушение.

Самолет начал резко падать, потом он вспыхнул и появился черный дым.

Как сообщает «Обозреватель», среди погибших оказались трое иностранцев. За штурвалом сидел Игорь Табанюк — опытный военный летчик с 40-летним стажем, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые.

Сам он уже однажды потерпел крушение в Гималаях и лишь чудом остался жив. А в 2013 году при полете на легкомоторном самолете погиб его младший сын Денис.

С какой целью совершался полет, до сих пор остается неизвестным.

В тему: 28 июля в Ивано-Франковской области легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Погиб пилот и три пассажира.