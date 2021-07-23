Церемония открытия Олимпийских игр. Онлайн трансляция

Главное: В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр. По традиции, первой на парад выйдет сборная Греции, страна-родоначальник Олимпийских игр.

Детали: В японском Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020. Началась церемония открытия.

Это тридцать вторая летняя Олимпиада в истории соревнований. Однако — это первые игры, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Из-за того, что в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, церемонии открытия и закрытия и большинство соревнований пройдут без зрителей.

Открывают Олимпиаду на Национальном стадионе, специально построенном к Играм.

По традиции, первой на парад выйдет сборная Греции, страна-родительница олимпийских игр. Последней выйдет Япония, как принимающая сторона. Кстати, из-за скандала с допинг-пробами, которые тянутся еще с Сочинской Олимпиады, сборная России будет идти не под флагами страны, а под нейтральным белым флагом с эмблемой Олимпийского комитета России.

Затем участники Игр примут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой.

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