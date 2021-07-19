Фильм Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс» выйдет в украинских кинотеатрах в июле

Компания «Артхаус Трафик» продолжает выпуск мировой киноклассики на экраны украинских кинотеатров. 29 июля стартуют показы отреставрированной версии киношедевра «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая. Представлен украинский трейлер.



«Чунгкингский экспресс» — криминальная романтическая комедия, эталон стиля Вонга Карвая, режиссера киношедевров «Любовное настроение» и «2046». Премьера картины состоялась в 1994 году на Международном кинофестивале в Локарно, где она была номинирована на главный приз — «Золотого леопарда». Специально для продвижения ленты в США Квентин Тарантино в 1995 основал дистрибьюторскую компанию. На будущих кинотеатральных показах будет демонстрироваться новая 4К-реставрация, созданная под личным контролем Вонга Карвая.

Две параллельные истории разворачиваются вокруг забегаловки в торговом квартале Гонконга. Герой первой новеллы, полицейский, страдающий от разрыва с любимой, внезапно влюбляется в таинственную блондинку с темным прошлым. Герой второй новеллы — тоже полицейский — также недавно пережил расставание, а сейчас подозревает, что кто-то наведывается в его квартиру, когда его нет дома.

Картина входит во многие престижные рейтинги, в частности «100 лучших фильмов» по версии журнала Time и «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (93% — среди зрителей).

Кинотеатральные показы «Чунгкингского экспресса» начнутся 29 июля и произойдут в Киеве, Днепре, Полтаве, Львове, Житомире, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Кривом Роге, Харькове, Чернигове и Одессе. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Релиз является продолжением серии киноклассики в украинских кинотеатрах от компании «Артхаус Трафик» (в этом году она выпускала в прокат «Любовное настроение» Вонга Карвая и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана).

Медиапартнеры: «Фраза», Yabl, Moviegram, Platfor.ma, Marie Claire, KinoFilms.ua.