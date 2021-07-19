В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина, сломав ему ногу

Главное: В Киеве в ТРЦ Retroville произошло ЧП. Там на ребенка упала стеклянная витрина, причинив ему серьезные травмы.

Детали: В киевском торгово-развлекательном центре Retroville на ребенка упала стеклянная витрина, в результате чего мальчик получил множественные ранения и перелом ноги. Об этом сообщила мать пострадавшего в своем Instagram.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, в детском развлекательном комплексе PAPASHON Kids. Ребенок подошел к витрине со сладостями, после чего на него упала большая стеклянная витрина-холодильник.

«Она полностью разбилась об моего сына. Все стекло разбилось на мелкие частицы об маленькое тело моего ребенка. Ребенок получил многочисленные травмы и перелом ноги (нижней конечности)», — рассказала женщина своим подписчикам в соцсети.

По словам женщины, она собирала стекло с тела своего сына пока на место происшествия ехали правоохранители и скорая. При этом, как утверждает мать пострадавшего ребенка, к ним никто не подошел из представителей центра.

«Не могу молчать, считаю это недопустимым, безответственность этого заведения должна быть наказана. У каждого из нас есть дети, кому, как не нам, защищать их от беды и наказывать обидчиков?!» — добавила женщина.

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