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Видео-Новости > В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков

В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков

Агата Кловская
08.07.21 12:37
59
В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков

Главное: В ВОЗ призывают богатые страны временно отказаться от вакцинации своих несовершеннолетних граждан и отдать вакцины пожилым людям из бедных стран. Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Так, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд, отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.

«Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания», — отметила Линдстранд.

По ее словам, вакцина производства компании Pfizer присутствует в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.

В тему: Всемирная организация здравоохранения не рекомендует спешить с тем, чтобы смягчать карантинные ограничения.

Тэги: общество, здоровье, Всемирная организация здравоохранения, вакцинация, вакцина от коронавируса

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