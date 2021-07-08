В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков

Главное: В ВОЗ призывают богатые страны временно отказаться от вакцинации своих несовершеннолетних граждан и отдать вакцины пожилым людям из бедных стран. Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Так, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд, отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.

«Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания», — отметила Линдстранд.

По ее словам, вакцина производства компании Pfizer присутствует в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.

В тему: Всемирная организация здравоохранения не рекомендует спешить с тем, чтобы смягчать карантинные ограничения.