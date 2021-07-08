Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше

Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше

Александр Панько
08.07.21 10:01
294
Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше

Главное: Появилось видео падения вертолета в Польше. Машина рухнула в озеро.

Детали: Опубликовано видео падения вертолета в озеро Талты в Польше. На борту находились три украинца, которые живут в этой стране.

В результате ЧП они пострадали.

Появившееся кадры подтверждают версию очевидцев, которые рассказали о том, как произошел этот инцидент.

Сейчас прокуратура проводит следствие. Возбуждено уголовное дело о доведении до аварии в воздушном движении.

В тему: Буквально сразу же после набора высоты у машины возникли проблемы с двигателем, после чего она на небольшой скорости снизилась и упала в воду, где и утонула. К счастью, рядом проплывали туристы, которые спасли украинцев.

Тэги: авиакатастрофа, мир, Польша, вертолет, украинцы, ЧП, Талты

Комментарии

Статьи

08.07.21 09:34

Киев, вслед за Черновцами, тарифы поднимает на тепло. Далее — везде...

Автор: Александр Карпец

Дайджест

«Фуфло» и ценовой сговор больших фармацевтических аферистов
07.07.21 18:12

«Фуфло» и ценовой сговор больших фармацевтических аферистов

Автор: Павел Шульц, ОРД

Выбор редакции
Число жертв коронавируса в мире перевалило за страшную отметку
Число жертв коронавируса в мире перевалило за страшную отметку
Число жертв коронавируса в мире перевалило за страшную отметку
Число жертв коронавируса в мире перевалило за страшную отметку
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.07.21 10:17

ВОЗ не рекомендует спешить смягчать карантин
08.07.21 10:03

Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского
08.07.21 09:32

В порту Дубая прогремел мощный взрыв
08.07.21 09:09

В ВОЗ назвали препарат, который существенно снижает риск умереть от коронавируса
08.07.21 09:00

Эксперты попытались определить фаворита финала Евро-2020
08.07.21 08:49

Колебание курса гривны пошло в минус
08.07.21 08:43

Коронавирус в Украине: смертность по стране остается невысокой
08.07.21 06:14

Синоптики рассказали украинцам о неприятных сюрпризах небесной канцелярии в начале следующей недели
08.07.21 00:36

Определился второй финалист Евро-2020
08.07.21 00:01

Тарантино прикупил себе столетний кинотеатр
08.07.21 10:17

ВОЗ не рекомендует спешить смягчать карантин
08.07.21 09:32

В порту Дубая прогремел мощный взрыв
08.07.21 09:09

В ВОЗ назвали препарат, который существенно снижает риск умереть от коронавируса
08.07.21 08:43

Коронавирус в Украине: смертность по стране остается невысокой
08.07.21 00:36

Определился второй финалист Евро-2020
07.07.21 22:37

Убийцы президента Гаити представились сотрудниками Управления США по борьбе с наркотиками, – СМИ
07.07.21 19:00

Главные новости за 7 июля 2021 года
07.07.21 15:46

В Минздраве рассказали об угрозе распространения дельта-коронавируса в Украине
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
07.07.21 14:58

Озвучено окончательное количество жертв в результате авиакатастрофы на Камчатке
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
03.07.21 13:34

Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
02.07.21 03:18

Составлен список продуктов, помогающих от головной боли
03.07.21 14:55

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
03.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
03.07.21 14:14

Во Львовской области молния убила ребенка
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
03.07.21 13:25

На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
Фото и Видео
Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского
Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского
Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского
Голосеевский стрелок чуть не лишил руки полицейского
Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше
Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше
Опубликовано весьма странное фото президента Израиля
Опубликовано весьма странное фото президента Израиля
На Гаити застрелили президента страны
На Гаити застрелили президента страны
Голосеевский стрелок задержан
Голосеевский стрелок задержан
В Голосеево горит квартира, в которой произошла стрельба
В Голосеево горит квартира, в которой произошла стрельба
В Киеве педофил сбежал из-под стражи
В Киеве педофил сбежал из-под стражи
В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские
В Киеве на Голосеево произошла стрельба. Ранены полицейские
В Одессе двухэтажный дом рухнул на парковку
В Одессе двухэтажный дом рухнул на парковку
Молодой военнослужащий рассказал об издевательствах в воинской части в Одессе
Молодой военнослужащий рассказал об издевательствах в воинской части в Одессе
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.