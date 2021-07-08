Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в Польше

Главное: Появилось видео падения вертолета в Польше. Машина рухнула в озеро.

Детали: Опубликовано видео падения вертолета в озеро Талты в Польше. На борту находились три украинца, которые живут в этой стране.

В результате ЧП они пострадали.

Появившееся кадры подтверждают версию очевидцев, которые рассказали о том, как произошел этот инцидент.

Сейчас прокуратура проводит следствие. Возбуждено уголовное дело о доведении до аварии в воздушном движении.

В тему: Буквально сразу же после набора высоты у машины возникли проблемы с двигателем, после чего она на небольшой скорости снизилась и упала в воду, где и утонула. К счастью, рядом проплывали туристы, которые спасли украинцев.