Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola

Главное: Криштиану Роналду заявил, что нужно пить воду, а не Coca-Cola. Появилось забавное видео.

Детали: Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выступил против напитка Coca-Cola. Произошло это на пресс-конференции на Евро-2020 перед матчем с Венгрией.

Перед 36-летним бомбардиром поставили две стеклянные бутылки с газировкой, но футболист с возмущением оставил их в сторону.

При этом, обращаясь к собравшимся журналистам, спортсмен сказал: «Пейте воду!».

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