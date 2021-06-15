Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola

Главное: Криштиану Роналду заявил, что нужно пить воду, а не Coca-Cola. Появилось забавное видео.
Детали: Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выступил против напитка Coca-Cola. Произошло это на пресс-конференции на Евро-2020 перед матчем с Венгрией.
Перед 36-летним бомбардиром поставили две стеклянные бутылки с газировкой, но футболист с возмущением оставил их в сторону.
При этом, обращаясь к собравшимся журналистам, спортсмен сказал: «Пейте воду!».
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