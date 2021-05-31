«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля

Главное: Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и грязно обругала прохожего, который предложил ей вызвать трезвого друга или драйвера.

Детали: В Днепре сотрудник правоохранительных органов вместе с женой решили уехать с места отдыха после употребления спиртных напитков. Как сообщает Цензор.НЕТ, проходивший мимо мужчина обратил на это внимание и предложил паре вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль, или драйвера.

Как видно на видео, снятом очевидцем, в ответ женщина начала грязно ругаться (внимание, ненормативная лексика, 18+).

По данным издания, после продолжительной беседы женщина села за руль и уехала, оставив мужа.