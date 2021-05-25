В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса

Главное: В Хмельницком произошел неприятный эпизод в автобусе № 22. Пассажир, который оказался участником боевых действий на Донбассе, бросался с ножом на кондуктора и водителя.

Детали: В Хмельницком в автобусе подрались пассажир и кондуктор. Видео появилось в местном Telegram-канале Хмельницкий LIVE.

Инцидент произошел утром 25 мая автобусе № 22, который курсирует из микрорайона «Озерная» на завод «Катион».

Как отмечается, ссора переросла в драку из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, то он бросался с ножом на кондуктора и водителя.

Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что парень имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд.

Затем начался словесный конфликт, который дошел до применения силы.

В тему: В январе минувшего года странный инцидент произошел в Ровно. Там подрались водитель и пассажир одной из местных маршруток. Драка началась после того, как парень заплатил за проезд купюрой в тысячу гривен, а водитель дал ему сдачу монетками. После этого и вспыхнул нешуточный конфликт.