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Видео-Новости > В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса

В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса

Александр Панько
25.05.21 14:45
428
В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса

Главное: В Хмельницком произошел неприятный эпизод в автобусе № 22. Пассажир, который оказался участником боевых действий на Донбассе, бросался с ножом на кондуктора и водителя.

Детали: В Хмельницком в автобусе подрались пассажир и кондуктор. Видео появилось в местном Telegram-канале Хмельницкий LIVE.

Инцидент произошел утром 25 мая автобусе № 22, который курсирует из микрорайона «Озерная» на завод «Катион».

Как отмечается, ссора переросла в драку из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, то он бросался с ножом на кондуктора и водителя.

Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что парень имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд.

Затем начался словесный конфликт, который дошел до применения силы.

В тему: В январе минувшего года странный инцидент произошел в Ровно. Там подрались водитель и пассажир одной из местных маршруток. Драка началась после того, как парень заплатил за проезд купюрой в тысячу гривен, а водитель дал ему сдачу монетками. После этого и вспыхнул нешуточный конфликт.

Тэги: автобус, драка, водитель, Хмельницкий, АТО, новости Украины

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