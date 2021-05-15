В России для удобрения огородов начали использовать… икру

Главное: На Сахалине огороды удобряют икрой. Идет ее массовый сбор.

Детали: На Сахалине (Россия) решили удобрять огороды икрой сельди. Появилось видео, как ее собирают местные жители.

Информируется, что тонны икры выбросило после шторма на берег острова.

Экологи говорят, что люди вывозят ее машина: «Сплошная полоса икры сельды шириной несколько метров тянется примерно на три километра по берегу, а толщина ее слоя местами достигает пятнадцати сантиметров».

Сообщается, что выбрасывание икры «является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди».

В тему: Ранее мы писали, что на берег Сахалина выбросило четыре километра сельди.