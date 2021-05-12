Закрылись в кабинетах и сидим под партой... Как дети спасались от казанского стрелка

Главное: Пытаясь спастись от казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил кровавую бойню в школе, дети вынуждены были прятаться под партами. Появилось соответствующее видео.

Детали: В Сети продолжают появляться фото и видео происшествия, которое накануне, 11 мая, произошло в одной из казанских школ.

Так, обнародован ролик, как стрелок идет к учебному заведению с ружьем наперевес, причем в какой-то момент он даже помахал кому-то рукой.

Также в Сети есть запись того, как ученики прячутся в помещении школы.

В аудиозаписи школьницы девочка шепотом говорит несколько слов, боясь, что нападавший услышит ее. «Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой», — говорит она дрожащим голосом. А на заднем фоне слышны звуки выстрелов.

В тему: В одной из школ Казани двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек. Один из нападавших задержан, другой взял заложников.

Позже стали известны подробности стрельбы в казанской школе.