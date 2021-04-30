Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину

Главное: На следующей неделе Украину посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Политик дал комментарий по данному поводу.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что посетит Украину. В интервью телеканалу CBS News он заявил, что сделает это уже на следующей неделе.

Политик добавил, что визит вызван «высокой напряженностью» в отношениях между Россией и Украиной.

Он сказал: «На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась».

По его словам, «нет гарантии, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность».

Американец отметил: «Я не могу сказать, что мы знаем намерения Владимира Путина. Существует немало вещей, которые он мог бы сделать или не делать».

В тему: Мы писали, что госсекретарь США хочет поскорее прилететь в Украину.