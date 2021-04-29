В немецкой больнице убили четырех пациентов

Главное: Четырех людей убили в немецкой больнице. Инцидент произошел в Потсдаме.
Детали: В немецком Потсдаме произошла трагедия. О ней пишут местные СМИ.
Сообщается, что в одной из местных больницы обнаружили тела четырех пациентов со следами насильственной смерти. Кроме этого еще один человек был ранен.
ЧП произошло в районе Бабельсберг.
Полиция говорит, что убитые и пострадавший были найдены в разных палатах клиники.
Информируется, что по горячим следам задержали сотрудницу полицию, которую считают причастной к совершению жестокого преступления.
Уточняется, что трагедия разыгралась в заведении для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.
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