В немецкой больнице убили четырех пациентов

Главное: Четырех людей убили в немецкой больнице. Инцидент произошел в Потсдаме.

Детали: В немецком Потсдаме произошла трагедия. О ней пишут местные СМИ.

Сообщается, что в одной из местных больницы обнаружили тела четырех пациентов со следами насильственной смерти. Кроме этого еще один человек был ранен.

ЧП произошло в районе Бабельсберг.

Полиция говорит, что убитые и пострадавший были найдены в разных палатах клиники.

Информируется, что по горячим следам задержали сотрудницу полицию, которую считают причастной к совершению жестокого преступления.

Уточняется, что трагедия разыгралась в заведении для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

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