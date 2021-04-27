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Видео-Новости > В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок

В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок

Александр Панько
27.04.21 14:39
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В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок

Главное: В здании одного из детских садов Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, получив серьезные травмы. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Детали: По информации отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции в Запорожской области, 26 апреля в 18.20 в дежурную часть Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной клинической детской больницы доставлен ребенок с многочисленными травмами, сообщает «Цензор».

В частности, у ребенка подтвердили наличие закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, закрытой травмы шейного отдела позвоночника, закрытой травмы грудной клетки и живота, а также других повреждений.

По предварительным данным следствия, в понедельник около 18.00 мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и, перегнувшись на подоконник, выпал на козырек входной двери, а потом упал на землю.

По данному факту открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщили в Запорожской областной детской больнице, состояние пострадавшего мальчика сейчас тяжелое.

Правоохранительные органы располагают информацией, что ребенок находился в помещении группы один — вероятно его забыли или намеренно оставили в группе, в то время, когда остальных детей воспитатели вывели на улицу. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Как сообщает ZaБор, ЧП произошло по адресу Дудыкина, 20-а. Мальчику около 4-х лет. В это время он находился в детском саду ЗНВК «Эврика». По предварительной информации, ребенок находится в коме.

Маме попытались рассказать, что 4-хлетний мальчишка упал с лестницы. Дело пытаются замять.

В тему: В декабре минувшего года в одесском детсаду воспитатель оставил ребенка без присмотра, в результате чего девочка получила тяжелую травму. Родители узнали о случившемся лишь в конце дня.

Тэги: общество, детский сад, ребенок, садик, новости Украины

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