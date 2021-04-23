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Видео-Новости > Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль

Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль

Александр Панько
23.04.21 20:21
546
Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль

Главное: Накануне во Львове водитель Porsche Cayenne, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил четыре ДТП. После этого избил патрульных и помочился на их авто.

Детали: Во Львове водитель Porsche Cayenne совершил четыре ДТП и помочился на автомобиль патрульных. Об этом пишет Варта-1.

Аварии произошли 22 апреля на улицах Саксаганского и Князя Романа. 40-летний гражданин с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП без пострадавших и покинул место происшествия.

Во время попытки убежать от патрульных нарушитель врезался в служебный автомобиль. Его остановили и составили шесть протоколов.

Отмечается, что водитель избил правоохранителей и помочился на их автомобиль. По информации издания, нарушителем является директор инженерно-производственной компании.

В тему: Сотрудники Патрульной полиции во Львове задержали пьяного водителя, который вместо водительского удостоверения предложил им взять палку колбасы.

Тэги: ДТП, Львов, общество, происшествие, патрульная полиция, новости Украины

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