В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни

Главное: Ночью в небе над Ростовом-на-Дону появились странные огненные объекты. Как выяснилось, это были тепловые ловушки, отстреливаемые в рамках учений российских войск на границах с Украиной.

Детали: В ночь на 23 апреля жители Ростова-на-Дону сняли на видео странные огненные шары, которые пролетали в небе над городом. Соответствующее видео опубликовал на своем канале в Telegram российский пропагандист Александр Коц.

«В небе над Ростовом что-то непонятное. Я бы предположил отстрел тепловых ловушек на каких-нибудь ночных учениях», — написал он, уточнив впоследствии, что так и есть.

При этом, как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, 23 апреля войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

В тему: 22 апреля 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.