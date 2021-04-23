30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги

Главное: На столичной Оболони произошло разбойное нападение на автомобиль, в котором находились масть с дочерью. В результате действий полиции никто не пострадал, злоумышленник задержан.

Детали: В Киеве на ул. Маршала Тимошенко вооруженный мужчина сел в автомобиль, в котором находились две женщины — мать и дочь. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, угрожая оружием, он потребовал от них $5 тыс.

Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, одна из них попросила мужа привезти средства, а тот в свою очередь вступил в диалог с фигурантом, пообещал привезти деньги, после чего позвонил в полицию.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, оперативниками было сделано все, чтобы не вызвать подозрения у преступника. При этом его действия контролировались полицейскими.

«Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать правонарушителя сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают», — добавил он.

После передачи средств, злоумышленник отпустил женщин, а правоохранители провели в отношении него комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить сообщников нападавшего и выяснить, есть ли у него огнестрельное оружие.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 30-летний местный житель. В ходе следственных действий у него было изъято оружие.

На данный момент ему объявлено о подозрении по статье о разбое, наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: Осенью 2006 года в Киеве на Оболони двое неизвестных в масках напали на людей в припаркованном автомобиле и отобрали сумку с 20 тыс. гривен.

19 ноября 2010 года киевлянин снял в одном из банков в центре столице с депозита 530 тысяч гривен. Рюкзак с деньгами положил на переднем сиденье своего автомобиля. Но как только остановился на светофоре, к его машине подскочил неизвестный, разбил переднее боковое окно и, схватив рюкзак с деньгами, запрыгнул в «Субару» черного цвета.

В ноябре 2016 года в управление полиции в Печерском районе столицы обратился киевлянин, который сообщил о разбойном нападении. Как выяснилось, 41-летний потерпевший имел при себе деньги (более семи миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре того же года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.

12 апреля 2017 года правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области. Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. В тот день шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы «Киев — Чоп» возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины. В автомобиле находились двое жителей Хустского района. Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн. и двумя мобильными телефонами.

30 августа того же года в Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

В августе 2018 года группа неизвестных обстреляла автомобиль женщины на Toyota Camry и забрали у нее деньги.