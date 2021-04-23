Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > 30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги

30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги

Александр Панько
23.04.21 10:46
527
30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги

Главное: На столичной Оболони произошло разбойное нападение на автомобиль, в котором находились масть с дочерью. В результате действий полиции никто не пострадал, злоумышленник задержан.

Детали: В Киеве на ул. Маршала Тимошенко вооруженный мужчина сел в автомобиль, в котором находились две женщины — мать и дочь. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, угрожая оружием, он потребовал от них $5 тыс.

Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, одна из них попросила мужа привезти средства, а тот в свою очередь вступил в диалог с фигурантом, пообещал привезти деньги, после чего позвонил в полицию.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, оперативниками было сделано все, чтобы не вызвать подозрения у преступника. При этом его действия контролировались полицейскими.

«Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать правонарушителя сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают», — добавил он.

После передачи средств, злоумышленник отпустил женщин, а правоохранители провели в отношении него комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить сообщников нападавшего и выяснить, есть ли у него огнестрельное оружие.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 30-летний местный житель. В ходе следственных действий у него было изъято оружие.

На данный момент ему объявлено о подозрении по статье о разбое, наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: Осенью 2006 года в Киеве на Оболони двое неизвестных в масках напали на людей в припаркованном автомобиле и отобрали сумку с 20 тыс. гривен.

19 ноября 2010 года киевлянин снял в одном из банков в центре столице с депозита 530 тысяч гривен. Рюкзак с деньгами положил на переднем сиденье своего автомобиля. Но как только остановился на светофоре, к его машине подскочил неизвестный, разбил переднее боковое окно и, схватив рюкзак с деньгами, запрыгнул в «Субару» черного цвета.

В ноябре 2016 года в управление полиции в Печерском районе столицы обратился киевлянин, который сообщил о разбойном нападении. Как выяснилось, 41-летний потерпевший имел при себе деньги (более семи миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре того же года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.

12 апреля 2017 года правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области. Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. В тот день шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы «Киев — Чоп» возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины. В автомобиле находились двое жителей Хустского района. Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн. и двумя мобильными телефонами.

30 августа того же года в Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

В августе 2018 года группа неизвестных обстреляла автомобиль женщины на Toyota Camry и забрали у нее деньги.

Тэги: Киев, криминал, вымогательство, грабеж, Национальная полиция Украины, Андрей Крищенко, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.04.21 09:33

Таджикский отголосок Афганской войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.04.21 09:23

Зачем Зеленскому нужна война?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Рыцарь плаща и атома. Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ
22.04.21 19:58

Рыцарь плаща и атома. Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Автор: Екатерина Терехова, «Страна»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.04.21 12:29

Женщина на «Пежо» сбила двух несовершеннолетних детей на Днепропетровщине
23.04.21 12:25

В УПЦ проведут кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре» в онлайн-формате
23.04.21 12:02

Во всех монастырях и храмах УПЦ 26 апреля почтят память погибших в Чернобыльской аварии
23.04.21 11:59

В Минздраве рассказали, что можно делать на Пасху, а чего не стоит
23.04.21 11:57

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли более 60 человек
23.04.21 11:47

В Украину доставили южнокорейскую вакцину от коронавируса
23.04.21 11:42

Стало известно, что делали правоохранители в «офисе Коломойского»
23.04.21 11:35

На Житомирщине УПЦ передала продуктовые наборы нуждающимся
23.04.21 10:59

В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
23.04.21 10:30

На Полтавщине завотделения больницы с тяжело больными коронавирусом застукали пьяным на рабочем месте
23.04.21 11:59

В Минздраве рассказали, что можно делать на Пасху, а чего не стоит
23.04.21 11:47

В Украину доставили южнокорейскую вакцину от коронавируса
23.04.21 10:10

Феноменальная по своей тупости речь... Тищенко пытался оправдаться перед коллегами за свою вечеринку
23.04.21 09:47

Правоохранители обыскали «офис Коломойского» в Киеве, пока он смотрел кино в Днепре
23.04.21 09:23

В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху
23.04.21 09:03

Усиленный карантин на Киевщине решили продлить
22.04.21 21:29

Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
22.04.21 20:48

Стало известно, будут ли киевские школьники учиться летом
22.04.21 18:58

Главные новости за 22 апреля 2021 года
22.04.21 16:44

Стало известно, когда Киев может выйти из «красной» зоны карантина
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 16:25

Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами
17.04.21 15:00

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
17.04.21 11:55

Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ
17.04.21 21:22

Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни
20.04.21 21:47

В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину
18.04.21 10:03

Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом
17.04.21 11:55

В начале грядущей недели курс гривны снова упадет
18.04.21 14:03

Ученым удалось скрестить обезьян с людьми
Фото и Видео
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги
30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги
На Полтавщине завотделения больницы с тяжело больными коронавирусом застукали пьяным на рабочем месте
На Полтавщине завотделения больницы с тяжело больными коронавирусом застукали пьяным на рабочем месте
Неадекват разнес топором магазин в Мариуполе за замечание о маске
Неадекват разнес топором магазин в Мариуполе за замечание о маске
Военный бензовоз превратился в факел на Луганщине
Военный бензовоз превратился в факел на Луганщине
Стало известно, когда Киев может выйти из «красной» зоны карантина
Стало известно, когда Киев может выйти из «красной» зоны карантина
На Харьковщине «черные риелторы» отбирали чужие квартиры и убивали их хозяев
На Харьковщине «черные риелторы» отбирали чужие квартиры и убивали их хозяев
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
Фонарный столб спас прохожего от неминуемой гибели на оживленной трассе в Киеве
Фонарный столб спас прохожего от неминуемой гибели на оживленной трассе в Киеве
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.