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Видео-Новости > В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску

В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску

Александр Панько
08.04.21 17:34
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В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску

Главное: На одной из киевских АЗС водитель автомобиля Mazda в ответ на просьбу кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.

Детали: Посетитель АЗС ANP на Харьковском шоссе в Киеве в ответ на просьбу девушки-кассира надеть маску устроил скандал. Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, в какой-то момент он плюнул ей в лицо и скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Mazda, государственный номер AE2089CI).

«Совсем кукуха не варит», — написал автор сообщения, приложив в подтверждение видео инцидента:

В тему: 5 июня 2020 года компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.

13 октября того же года двое подростков в возрасте 13-15 лет устроили погром в трамвае после того как от них потребовали надеть медицинские маски. При этом задержавшие дебоширов полицейские также оказались без масок.

6 ноября в Шевченковском районе Киева из трамвая ногами вытолкали девушку, которая не надела защитную маску.

Спустя 3 недели в Киеве на Печерске пьяный мужчина зашел в аптеку без защитной маски и устроил стрельбу после того, как охрана вывела его из помещения.

Тэги: Киев, карантин, Mazda, АЗС, криминал, заправка, коронавирус, медицинская маска

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