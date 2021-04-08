В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску

Главное: На одной из киевских АЗС водитель автомобиля Mazda в ответ на просьбу кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.

Детали: Посетитель АЗС ANP на Харьковском шоссе в Киеве в ответ на просьбу девушки-кассира надеть маску устроил скандал. Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, в какой-то момент он плюнул ей в лицо и скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Mazda, государственный номер AE2089CI).

«Совсем кукуха не варит», — написал автор сообщения, приложив в подтверждение видео инцидента:

В тему: 5 июня 2020 года компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.

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