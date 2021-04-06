Появилось видео необычного ДТП в России

Главное: В России два грузовика ушли под лед. Опубликовано видео ДТП на озере Байкал.

Детали: В России на озере Байкал произошло необычное ДТП. Тут под лед провалились два грузовика ЗИЛ-131.

Уже опубликовано видео с места инцидента, а также запечатлен момент провала одной из машин.

Известно, что грузовики перевозили мебель, однако в один из моментов лед не выдержал их массы и начал ломаться.

Спасатели говорят, что один из автомобилей утонул полностью, а другой застрял наполовину, уйдя в воду колесами и днищем.

Оба водителя успели спастись, поэтому никто не пострадал.

В тему: На дне Байкала нашли золото Колчака?