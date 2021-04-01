В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто

Главное: В Киеве хулиганы снимали видео, как мочатся на автомобиль полиции. Их уже задержали.

Детали: Дикий случай произошел в Киеве. Тут пьяные хулиганы (1994 и 1997 годов рождения) решили помочиться на автомобиль полиции и снять все это на видео.

В МВД сообщили, что их уже задержали. За такую выходку им грозит до четырех лет лишения свободы.

Копы отметили, что парни на видео вели себя вызывающе.

Информируется: «Сотрудники полиции как раз находились неподалеку на вызове».

Сообщается также: «Правоохранители установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Водитель пребывал за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол».

Кроме этого стало известно, что один из дебоширов ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сами хулиганы объяснили свои действия тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

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