Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок

Главное: Четыре человека погибли во время бойни в Калифорнии. Один из них – ребенок.

Детали: Страшная трагедия разыгралась в американском городе Ориндж (Калифорния). В местном бизнес-центре произошла бойня.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям. Жертвами нападения стали как минимум четверо людей, в том числе ребенок. Еще одного человека госпитализировали.

Копы говорят, что подстрелили убийцу, после чего его забрали в больницу.

Сейчас, по словам правоохранителей, ситуация стабилизировалась и угрозы населению уже нет.

В тему: Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов.