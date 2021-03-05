Главное: Как работает художник Бэнкси? Появились интересное видео.

Детали: Английский уличный художник Бэнкси показал, как работает. Он опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы в Рединге.

Там он нарисовал заключенного, который спускается по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка.

Само граффити появилось в начале это недели.

Стоит добавить, что в тюрьме, которую решил «украсить» Бэнкси, сидел писатель Оскар Уайльд, которого осудили по обвинению в безнравственности в 1895 году.

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