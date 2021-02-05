Депутаты немного поколотили друг друга под куполом Рады

Главное: В Верховной Раде произошла драка. Появилось видео.

Детали: В Верховной Раде произошла драка народных депутатов. Появилось видео конфликта.

Известно, что потасовка началась после того, как член фракции «Голос» Роман Лозинский заявил, что в парламент не нужно впускать журналистов закрытых ранее телеканалов.

После этого к трибуне бросились представители ОПЗЖ и случился небольшой конфликт.

Видео драки:

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