Маленький американец установил необычный игровой рекорд

Главное: Школьник из США установил рекорд по времени сборки набора LEGO Star Wars. Стали известны подробности.

Детали: Двенадцатилетний американец Хэддон Хейст из Луисвилля (штат Кентукки) установил необычный рекорд. Он собрал истребитель «Тысячелетний сокол» из набора LEGO Star Wars всего за 1 минуту 59,72 секунды.

Такое доселе не удавалось никому.

Данный результат уже был внесен с Книгу рекордов Гиннесса.

Отмечается, что всего малыш собрал около 7,5 тысяч деталей.

Мальчик говорит, что на это у него ушли длительные тренировки.

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