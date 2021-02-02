Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова «Мастер и Маргарита». О причинах попадания этой великой книги в запрещенный список начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык рассказал в интервью «Укринформу».

Как пишет Страна, речь идет о конкретном издании, в предисловии которого речь идет о «представителях российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».