Доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах

Главное: Известный врач Евгений Комаровский объяснил, что похороны умерших от COVID-19 проводятся в закрытых гробах не из-за того, что они могут заразить живых. По его мнению, это связано с неумением людей соблюдать карантинные ограничения в процессе похорон.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что человек, умерший от коронавирусной болезни COVID-19, не представляет опасности для окружающих. Отвечая на вопросы подписчиков на своем канале в YouTube он объяснил, что «похороны человека с коронавирусом опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию».

«Сам умерший никого заразить не может», — заверил специалист, подчеркнув, что запреты на прощания с родственниками и похороны в закрытых гробах лишь отражают недостаточную разъяснительную работу государства с населением.

При этом он напомнил, что на похоронах тоже нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. «Сам факт похорон и ваше нахождение рядом с умершим не несет никакого дополнительного риска заболеть», — заключил Комаровский.

В тему: В конце 2020 года Евгений Комаровский рассказал, как уберечься от «британского» коронавируса.