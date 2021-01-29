В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв

Главное: В результате жесткого лобового ДТП в Переяславе Киевской области погиб один человек, четверо пострадали.

Детали: В Переяславе Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, один из которых от мощного удара вылетел в кювет. Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, на место происшествия приехали сразу 4 кареты «скорой помощи», полиция и спасатели ГСЧС.