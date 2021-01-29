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Видео-Новости > В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв

В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв

Александр Панько
29.01.21 12:43
593
В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв

Главное: В результате жесткого лобового ДТП в Переяславе Киевской области погиб один человек, четверо пострадали.

Детали: В Переяславе Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, один из которых от мощного удара вылетел в кювет. Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, на место происшествия приехали сразу 4 кареты «скорой помощи», полиция и спасатели ГСЧС.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на полицию Киевской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в лобовую столкнулся с машиной, ехавшей навстречу. В результате столкновения водитель Hyundai 1970 г. р. погиб на месте.

Еще четыре человека из обоих автомобилей получили травмы. Они были госпитализированы в ближайшую больницу Борисполя.

В полиции отмечают, что детей среди пострадавших людей нет.

В тему: 28 января 2021 года на автодороге Сумы-Пирятин в Полтавской области из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 13 пассажиров. Пострадали два человека.

Тэги: автомобиль, ДТП, авария, столкновение, криминал, Киевская область, новости Украины, Переяслав

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