Главное: В США научили танцевать роботов. Появилось видео.

Детали: Специалисты из американской компании Boston Dynamics научили своих роботов танцевать. Опубликовано забавное видео.

На кадрах видно, как в танце участвуют роботы Atlas и Handle, а также железная «собака» Spot.

Музыкой для них играла композиция 1962-го года Do You Love Me группы The Contours.

Танец роботов:

