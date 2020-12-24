Жесткий карантин в Украине переносить не собираются

Главное: Как и было запланировано заранее, жесткий карантин в Украине будет введен с 8 по 24 января. Переносить его не будут.

Детали: Жесткий карантин, запланированный в Украине с 8 по 24 января 2021 года, не будет перенесен даже в случае значительного сокращения заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, 24 декабря.

«Жесткий карантин будет с 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных Covid-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет», — заявил министр.

Комментируя решение правительства продлить работу общепитов в новогоднюю ночь, министр отметил, что даже при запрете работы после 01:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

«Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 01:00. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 02:00 и т.д.», — объяснил Степанов.

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