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Видео-Новости > «Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках

«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках

Александр Панько
18.12.20 19:56
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«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках

Главное: Депутат из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, что проститутки забирают энергию из Украины. Ранее он называл коронавирус вымышленной болезнью.

Детали: Проститутки, которые спят с иностранцами, забирают энергию из Украины. Об этом заявил нардеп из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в интервью Hromadske.

Нардеп, недавно отрицавший существование коронавируса, поделился мыслями относительно проституции.

«Проституция забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщины», — сказал он.

Журналист уточнил, есть ли медицинские исследования, которые могли бы это доказать.

«Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано. Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые написаны давно. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине», — ответил депутат.

В тему: Несколько дней назад депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что не доверяет ни одной вакцине в мире. И назвал коронавирус вымышленной болезнью.

Тэги: общество, проститутки, Слуга народа, Юрий Камельчук

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