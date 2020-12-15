На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка

Главное: В Киеве на Шулявском мосту произошло серьезное ЧП. Сразу три новых столба упали на проезжающие автомобили.

Детали: На обновленном Шулявском мосту в Киеве упали сразу три столба освещения. Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

По словам очевидцев, упавшие фонари разбили несколько проезжающих по мосту автомобилей.

На месте инцидента работает аварийная служба, а также спасатели. В районе Шулявского путепровода образовалась пробка.

В пресс-службе КГГА сообщили, что движение троллейбусов из-за происшествия было изменено и организовано:

— № 22 — до улицы Дегтяревской и Индустриального путепровода;

— № 27 — станции метро «Почайна» — ул. Дегтяревская;

— № 30 — через Воздухофлотский проспект (в оба направления) — станции метро «Лукьяновская»;

— № 42 — до Индустриального путепровода.

В тему: Новый Шулявский мост был открыт в конце декабря минувшего года.