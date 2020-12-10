Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья

Главное: На Закарпатье пограничники задержали депутата парламента Венгрии двух созывов с партией контрабандных сигарет.

Детали: Украинские пограничники на Закарпатье задержали дипломата из Венгрии с контрабандой сигарет. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, следуя на автомобиле SEAT через пункт пропуска «Лужанка» гражданин Венгрии показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено​​их количество и стоимость.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на журналиста Дмитрия Тужанского, задержанный также является депутатом венгерского парламента от социалистов в 2006-2010 и 2014-2018 гг по имени Жолт Легинь.

В тему: 21 мая 2016 года Государственная фискальная службы Украины сообщила о попытке провезти в Евросоюз почти 60 тысяч пачек сигарет на автомобиле с дипломатическими номерами под видом «дипломатического груза».

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Закарпатской области был задержан член семьи дипломата, перевозивший контрабандные сигареты.

Тогда же руководитель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что контрабандные сигареты в качестве дипломатического груза из Украины в Венгрию пытался вывезти муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий документ.