Вратарь, которому Марадона забил тот самый гол рукой, резко высказался о покойном аргентинце

Главное: Английский вратарь Питер Шилтон резко высказался о Диего Марадоне после его смерти. Бывший спортсмен не стал подбирать слова.

Детали: Легендарный английский вратарь Питер Шилтон, которому Диего Марадона забил гол рукой на чемпионате мира 1986 года, нелестно высказался о покойном аргентинце. Его цитируют британские СМИ.

Бывший спортсмен сказал: «Моя жизнь давно связана с Диего Марадоной. И не так, как мне хотелось бы. Но мне грустно слышать, что он ушел из жизни в столь молодом возрасте».

Напомним, Диего Марадона умер в возрасте 60 лет из-за проблем с сердцем.

Также он добавил: «К сожалению, он так и не извинился за тот забитый мяч. В нем было величие, но, к сожалению, не было честности».

В тему: ранее мы писали, что сын Марадоны оказался в больнице в день смерти отца.