Канадцы показали «фантастический» шлем от COVID-19

Главное: В продаже появился шлем от коронавируса. Его показали канадцы.

Детали: Канадская компания VZYR Technologies выпустила в продажу шлем BioVYZR. Создатели говорят, что он способен защитить человека от коронавируса.

Стоит правда шлем недешево – 379 американских долларов.

Его создатели говорят, что автономно без зарядки он способен работать до двенадцати часов.

Шлем включает в себя специальный вентилятор с питанием от батареек и фильтром воздуха.

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