Канадцы показали «фантастический» шлем от COVID-19

Главное: В продаже появился шлем от коронавируса. Его показали канадцы.
Детали: Канадская компания VZYR Technologies выпустила в продажу шлем BioVYZR. Создатели говорят, что он способен защитить человека от коронавируса.
Стоит правда шлем недешево – 379 американских долларов.
Его создатели говорят, что автономно без зарядки он способен работать до двенадцати часов.
Шлем включает в себя специальный вентилятор с питанием от батареек и фильтром воздуха.
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В тему: 17 ноября 2020 года мы писали, что в одном из мегаполисов США ввели странный запрет.