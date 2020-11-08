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Видео-Новости > В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)

В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)

Александр Панько
08.11.20 14:31
933
В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)

Главное: В Воркуте на «вписке» в организацию АУЕ несколько подростков жестоко избила сверстника. Потерпевший получил серьезные травмы, всех нападавших вычислила полиция.

Детали: В российском городе Воркута несколько подростков зверски избили своего ровесника, на так называемом «входе» (вписке) в организацию. В результате избиения тот получил серьезные травмы. Полиция уже установила имена нападавших. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

По его данным, участники инцидента являются сторонниками запрещенного в России движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»). Жертвой они выбрали своего товарища по имени Михаил — они повалили его на пол, избили ногами по голове. Девушки, которые находились на тот момент в квартире, не вступились за пострадавшего.

Затем мальчики самостоятельно загрузили видео избиения в интернет, в комментариях к нему один из нападавших по имени Роман написал «АУЕ, брат».

«По предварительным данным, Миша Л. сам дошел до больницы, врачи диагностировали двойной перелом челюсти. Всех нападавших уже вычислила полиция», — говорится в сообщении.

В тему: В ноябре 2017 года в России в одном из общежитий во время так называемого «посвящения в студенты» был жестоко избит первокурсник.

Тэги: общество, происшествие, Россия, мир, избиение, Воркута, вписка

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