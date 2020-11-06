Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны

Главное: В Одессе задержали киевлянку, которая за вознаграждение обещала пристроить на хлебную должность в Министерстве обороны Украины.

Детали: Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили попытку торговли должностями в Министерстве обороны. На одну из руководящих должностей в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны обещали трудоустроить за 60 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Подбором» кандидатов на должность занималась жительница Киева. Ее задержали в Одессе во время передачи аванса в размере 5 тысяч долларов.

«За 60 тысяч долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. „Решить вопрос“ женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте», — сообщили в СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В тему: В начале октября сообщалось, что сотрудники прокуратуры и ГБР задержали в Киеве двоих человек, которые пытались выманить у своей жертвы 18 тысяч долларов. Так они якобы обещали его устроить помощником народного депутата.