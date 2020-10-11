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Видео-Новости > Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе

Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе

Александр Панько
11.10.20 14:06
327
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе

Главное: Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал данные о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, воюющих на стороне Азербайджана и призвал армян всего мира поддержать независимость Арцаха.

Детали: Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян во всем мире добиться от мирового сообщества осуждения террористического нападения на Арцах и признания его независимости. Как сообщает AnalitikaUA.net, об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео с участием боевиков из Сирии, переброшенных в Азербайджан для борьбы против Нагорного Карабаха.

«Это лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем завербовал и направил против Арцаха представителей различных террористических группировок», — написал Пашинян.

Он обратился к армянам мира с призывом путем ненасильственных, мирных и законных методов борьбы донести это до мирового сообщества и сосредоточить внимание на повестке осуждения данного факта и признания независимости Арцаха.

Премьер подчеркнул, что также важна поддержка Арцаха всеми возможными методами, чтобы противостоять этому испытанию.

По данным издания, Турция с севера Сирии перебросила в Азербайджан наемников с целью их использования против Карабаха и Армении. Согласно информации, им заплатили 1,5-2 тысячи долларов за участие в военных действиях. Эти сведения подтвердили не только армянское и карабахское руководство, международные СМИ и зарубежные правозащитные организации, но также представители властей Сирии, Франции, России, США и др. Франция и Россия на самом высоком уровне выразили обеспокоенность по поводу задействования боевиков из Сирии в боевых действиях, которые ведутся в зоне карабахского конфликта.

В свою очередь о переброске боевиков сообщил Пентагон. Штаб-квартира Министерства обороны США утверждает, что сотни сирийских наемников отправились в Карабах.

В тему: С 27 сентября в зоне карабахского конфликта продолжаются интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение. С 12։00 часов 10 октября вступил в силу режим прекращения огня, однако поступают новости об активности ВС Азербайджана не только в направлении Карабаха, но и территории Армении.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, терроризм, Турция, Нагорный Карабах, война, Сирия, Никол Пашинян

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