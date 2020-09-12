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Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео

Агата Кловская
12.09.20 00:01
54
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео

Главное: Миллиардер Илон Маск забыл имя своего сына. Появилось видео.

Детали: Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск попал в забавную ситуацию. Появилось видео.

Он забыл имя своего сына.

Как известно, Илон Маск и канадская певица Клэр Буше назвали своего малыша необычно – X Æ A-12. И объяснили, что значит это очень странное имя.

Курьез же произошел с Илоном Маском во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla в Германии.

Журналисты спросили его, как чувствует себя X Æ A-12, но миллиардер не понял, о чем речь, после чего, догадавшись, воскликнул: «Вы имеете в виду моего ребенка!».

Он также добавил, что имя его сына звучит как пароль, сообщив, что с ребенком все хорошо.

Видео:

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что соцсети высмеяли странное имя новорожденного сына Илона Маска.

Тэги: мир, ребенок, Илон Маск, курьезы

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