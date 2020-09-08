Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского

Главное: Ученые успешно клонировали лошадь Пржевальского. Появилось видео.

Детали: В США удалось клонировать лошадь Пржевальского. Сделали это зоопарк Сан-Диего, эксперты природоохранной организации Revive & Restore и специалисты биотехнологической компании ViaGen Equine.

Жеребенок получил кличку Курт.

Ученые говорят, что вырастили животное из клеток, которые были заморожены в 1980 году. Образцы принадлежали жеребцу SB615, который родился в 1975 году в Великобритании, после чего был перевезен в США и здесь дожил до 1998 года.

Сообщается следующее: «Анализ родословной коня показал, что его геном содержит намного больше генетических вариаций, чем у любой из ныне живущих лошадей Пржевальского: именно поэтому специалисты выбрали его клетки для клонирования».

В отчете сказано: «Задача Курта заключается в том, чтобы обогатить генофонд лошадей Пржевальского, которые происходят всего от двенадцати особей и страдают от последствий близкородственного скрещивания».

В публикации говорится, что исследователи создали яйцеклетку, содержащую генетический материал SB615, после чего пересадили ее суррогатной матери, которой выступила кобыла домашней лошади.

Ученые информируют: «Ее беременность прошла без осложнений, и 6 августа 2020 года на свет появился здоровый жеребенок. Клон SB615 получил свою кличку в честь генетика Курта Бениршке, который основал криобанк при зоопарке Сан-Диего».

В статье также рассказывают: «Сейчас Курт вместе с суррогатной матерью живет при ветеринарной клинике в Техасе, где он и появился на свет. Когда жеребец подрастет, его перевезут в зоопарк Сан-Диего и введут в племенное стадо сородичей».

Справка: Эти животные из степей Центральной Азии считаются единственными дикими (а не одичавшими) лошадьми. К середине прошлого века этот вид (или подвид) исчез и сохранился лишь благодаря разведению в неволе.

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