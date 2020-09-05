Бэтмен заболел коронавирусом

Главное: Съемки нового фильма «Бэтмен» были остановлены. Актер Роберт Паттинсон заболел коронавирусом.

Детали: Коронавирус вмешался в съемки нового фильма «Бэтмен», который должен выйти на мировые экраны в 2021 году. Во время работы в Британии заразился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон.

Как сообщает компания Warner Bros, 34-летний британский артист сдал положительный анализ на COVID-19: «Сейчас находится на карантине в соответствии с установленными правилами».

Напомним, что режиссером новой ленты выступает американец Мэтт Ривз («Монстро», новые экранизации «Планеты обезьян»).

Ранее появился трейлер фильма:

В тему: 16 октября 2019 года мы писали, что Женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей.