В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о необходимости вакцинации детей в период эпидемии коронавирусной болезни.

Детали: За все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация населения от различных заболеваний. Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, «это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней».

«Поэтому я пользуясь случаем обращаюсь ко всем родителям о соблюдении календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена​​наша политика», — заявил Степанов на брифинге 18 августа.