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В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников

Агата Кловская
18.08.20 12:19
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В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о необходимости вакцинации детей в период эпидемии коронавирусной болезни.

Детали: За все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация населения от различных заболеваний. Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, «это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней».

«Поэтому я пользуясь случаем обращаюсь ко всем родителям о соблюдении календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена​​наша политика», — заявил Степанов на брифинге 18 августа.

При этом, как сообщает «Украинская правда. Жизнь», говоря об обязательности вакцинации для посещения школы, Степанов указал, что ребенка нужно вакцинировать согласно календарю прививок, и в школе могут попросить предоставить соответствующую справку по соблюдению этого графика.

Календарь профилактических прививок

В тему: В мае 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уровень прививок от кори и краснухи в Украине упал на 20%. В целом показатели семейной иммунизации снизились на 5%. «А то, что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%», — заявил Степанов.

9 августа Министерство здравоохранения Украины подало заявку на приобретение вакцины от пневмококковых инфекций по специальной цене. Таким образом эти прививки можно будет сделать бесплатными и обязательными.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, прививка, Максим Степанов, коронавирус

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