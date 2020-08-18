Трамп дал прозвища Обаме и Путину

Главное: Президент США Дональд Трамп раздал прозвища политическим оппонентам и мировым лидерам. Он выступил на митинге в Миннесоте.

Детали: Выступая на предвыборном митинге в Миннесоте, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на демократов. Он дал прозвища Бараку Обаме и Джо Байдену.

Американский лидер в пух и прах разнес экономическую политику своего предшественника Барака Обамы, заявив, что она шла вразрез с интересами простых американских рабочих.

Он сказал: «Это были Барак Обама и Джо Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени».

При этом Дональд Трамп лестно отозвался о мировых лидерах. Так, президента РФ Владимира Путина он назвал «шахматистом мирового уровня».

Такую же оценку от него получили лидеры Китая, КНДР и Турции – Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Тайип Эрдоган.

Ранее Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал.

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что в США измерили президентский рейтинг Байдена и Трампа.