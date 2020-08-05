Появилось видео, как китиха напала на туристов в Австралии

Главное: В Австралии самка кита атаковала назойливых туристов. Появилось видео.

Детали: Необычный инцидент произошел в минувший уик-энд у берегов штата Западная Австралия. Тут самка кита атаковала надоедливых туристов, которые подплыли к ее детенышу – появилось видео.

По данным местных спасателей, люди на корабле отплыли в воды на несколько сотен метров от берега, после чего некоторые из них решили поплавать рядом с китихой и ее детенышем, которых они встретили на своем пути.

Животному это не понравилось: самка кита ударила туристов хвостом.

В итоге пострадали два человека, одну женщину госпитализировали.

Видео:

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