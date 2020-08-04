Появилось новое жестокое видео убийства Джорджа Флойда (18+)

Главное: В США опубликовали новое видео убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе. На нем видны подробности преступления копов.

Детали: В США появилось новое видео, на котором видно, как 25 мая полицейские-расисты в Миннеаполисе убивают темнокожего преступника Джорджа Флойда.

Как известно, он умер в результате жесткого задержания.

Видео 18+

Публикация этих кадров, на которых видно, как копы издеваются над темнокожим, вызвала новую волну возмущения в социальных сетях среди американцев.

Видео 18+

В тему: 2 июля 2020 года стало известно, что в США снесли памятник опальному генералу конфедератов.

30 мая 2020 года мы писали, что в более чем десяти городах США начались многочисленные акции протеста из-за действий расистов-полицейских Миннеаполиса, жестоко убивших афроамериканца Джорджа Флойда.