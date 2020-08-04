Появилось видео горящих автомобилей в Днепре

Главное: В Днепре сгорели два авто. Появилось видео.
Детали: В Днепре сгорели два легковых автомобиля, которые находились на улицах Богомаза и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщают местные спасатели, которым оставалось лишь тушить обгоревшие каркасы.
Известно, что огонь уничтожил машины Daewoo Sens и ВАЗ-21053.
В случае с Daewoo подозревается поджог, а ВАЗ загорелся во время движения.
К счастью никто не пострадал.
Видео ГСЧС:
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